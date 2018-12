Wiener Linien rüsten auf: U6 bald komplett "cool" unterwegs

Die Wiener Linien werden rund 4 Millionen Euro in die Klima-Nachrüstung investieren. Ab 2020 soll dadurch die U6 komplett "cool" und klimatisiert sein.

Die Wiener Linien investieren in dieses Projekt rund 4 Millionen Euro. „Ich freue mich, dass das Pilotprojekt der Wiener Linien so gut funktioniert hat und wir nun für die Fahrgäste die restlichen Wägen step by step nachrüsten können“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien werden allgemein immer wieder nachgerüstet. Bereits zwei Drittel der Öffis sind klimatisiert, die Busse zu hundert Prozent, jede zweite U-Bahn und ca. ein Drittel der Straßenbahnen.