Wiener Linien: Rechtzeitig TOP-Jugendticket sichern

Am Montag, den 2. September beginnt das neue Schuljahr in Wien. Bereits jetzt kann man online und via WienMobil-App ohne Wartezeiten das Öffi-Ticket für Schüler und Lehrlinge kaufen.

Mit dem TOP-Jugendticket der Wiener Linien sind SchülerInnen und Lehrlinge um nur 70 Euro in diesen drei Bundesländern mit den Öffis unterwegs. Das Ticket gilt während des gesamten Schuljahrs, inklusive Ferien.

Alle Schüler und Lehrlinge unter 24 Jahren mit Wohn-, Schul- oder Ausbildungsort in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben Anspruch auf das TOP-Jugendticket und können die Öffis damit von September 2019 bis August 2020 unbegrenzt nutzen.

Ticket online und direkt am Handy kaufen

Tickets, die über den Online-Shop der Wiener Linien gekauft werden, können bei Verlust jederzeit zuhause ganz bequem und kostenlos nochmals ausgedruckt werden. Zusätzlich ist das TOP-Jugendticket in der WienMobil-App fürs Smartphone erhältlich. Die WienMobil-App ist kostenlos im App Store oder im Google Play Store erhältlich.