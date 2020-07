Wiener Linien: Online-Shop für Semestertickets öffnet

Ab 20. Juli können Studenten ihr Semesterticket der Wiener Linien im Onlineshop und der WienMobil-App stressfrei und ohne Warteschlange kaufen.

Für Wiens Studentinnen und Studenten beginnt zwar erst im Herbst das neue Semester. Bereits jetzt können Studierende sich aber in Sachen Mobilität auf das Wintersemester 2020/21 vorbereiten: Ab Montag, 20. Juli kann das neue Semesterticket im Online-Ticketshop der Wiener Linien unter shop.wienerlinien.at und auch in der WienMobil-App einfach und bequem gekauft werden. Das Ticket ist vom 1. September bis zum Semesterende am 31. Jänner insgesamt fünf Monate gültig.