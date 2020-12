Wiener Linien: Öffis fahren an Einkaufstagen öfter

Mit der Öffnung des Handels ab 7. Dezember verstärken die Wiener Linien am 8. Dezember (Maria Empfängnis) und den zwei Adventsamstagen (12. und 19. Dezember) zahlreiche Linien.

Wer auf nervige Parkplatzsuche und lange Staus rund um die Wiener Einkaufsstraßen und –zentren verzichten möchte, kann mit Bus, Bim und U-Bahn sicher, schnell und bequem anreisen. Natürlich gilt auch an diesen Tagen die Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht in allen Fahrzeugen und U-Bahn-Stationen.

U-Bahn in kürzeren Intervallen unterwegs

Alle U-Bahn-Linien sind an diesen drei Tagen in dichteren Intervallen unterwegs. Bei den Straßenbahnen werden die Intervalle der Linien 43, 46 und 49 verkürzt. Verdichtet werden auch die Buslinien 14A, 57A, 59A und 74A.

Anders als in den vergangenen Jahren werden heuer deutlich weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs sein. Deshalb sind auch die Buslinien 1A, 2A und 3A an den zwei Adventsamstagen laut Fahrplan unterwegs.