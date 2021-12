Wiener Linien: Nur 2,7 Prozent ohne Fahrschein unterwegs

2021 hatten nur 2,7 Prozent der kontrollierten Wiener Linien-Passagiere kein gültiges Ticket.

Ein Anteil "auf sehr niedrigem Niveau", wie die Wiener Linien mitteilten. Rund drei Millionen Fahrgäste wurden in Wien kontrolliert. Im Vergleich: Drei Prozent der Fahrgäste in Berlin werden ohne Ticket erwischt, in Hamburg und Frankfurt sind es rund fünf, in Paris rund zehn Prozent. In Wien stieg der Wert allerdings; 2020 hatten nur zwei Prozent keinen Fahrschein.