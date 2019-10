Wiener Linien loben sich in neuer Herbstkampagne

Unter dem Hashtag #sogutfährtWien zeigt die neue Herbstkampagne der Wiener Linien, welche Leistungen täglich erbracht werden.

Weiterer Öffi-Ausbau und neue Modekollektion

Die D-Verlängerung ins Sonnwendviertel mit neuer Endhaltestelle in der Absberggasse ist fast fertig und wird noch im Herbst in Betrieb gehen. Bereits seit September ist die neue Linie 11 durch Favoriten und Simmering bis Kaiserebersdorf unterwegs. Auch die Vorarbeiten zum neuen U-Bahn-Linienkreuz U2xU5 laufen bereits auf Hochtouren.

Mit einem Release-Event im Museumsquartier startet am Montag (21. Oktober) der Verkauf der neuen Wiener-Linien-Modekollektion WL19. Die Streetwear, bestehend unter anderem aus einem Windbreaker, einer Jogginghose oder einem T-Shirt, entstand in Kooperation mit dem Wiener Modelabel „Peng“.

Neue Bühne für U-Bahnstars

Die beliebten U-Bahn-Stars erhalten ab November eine zusätzliche Konzertbühne. Sie spielen nun auch in der U-Bahn-Station Landstraße und verfügen damit neben den bewährten Standorten am Westbahnhof, Stephansplatz, Karlsplatz und Praterstern sowie in der Neubaugasse und Spittelau über sieben Spots. Mehr als 50 Bands sorgen zwischen 13:30 Uhr und 23 Uhr für eine angenehme Atmosphäre in den Stationen.