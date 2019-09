Wiener Linien laden wieder zur Öffi-Schnitzeljagd ein

Mit der heurigen Ausgabe ihrer Öffi-Schnitzeljagd haben die Wiener Linien ein Gustostückerl für Urban-Gaming-Fans parat. Bis 24. September gilt es, Hinweise in den Öffis zu entschlüsseln, um das Rätsel zu lösen.

Hinweise in Fahrzeugen führen zur Lösung

Um das Objekt zu finden und vor Mister Y zu retten, müssen zahlreiche Hinweise richtig gedeutet werden. Sie sind auf Plakaten in den Bussen, Bims und U-Bahnen der Wiener Linien angebracht. Die Hinweise beschreiben auffällige Dinge im weiteren Umfeld (Kategorie „Drumherum“) bzw. das gesuchte Objekt selbst (Kategorie „Schau genau“).

Wer das Rätsel gelöst und das "Objekt der Begierde" gefunden hat, fotografiert sich damit und schickt das Foto inklusive Name, Geburtsdatum und Telefonnummer per E-Mail an mistery@wienerlinien.at.