Wiener Linien: Die Öffi-Baustellen zu Ostern und im Sommer

Dieses Jahr stehen bei den Wiener Linien über 30 Gleisbauprojekte und die Verlängerung der Linie O an. Verstärkt gebaut und ausgebessert wird in den Ferien zu Ostern und im Sommer. Das sind die Baustellen.

In diesem Jahr stehen über 30 geplante Straßenbahn-Gleisbauprojekte, Erneuerungen an den Bahnhöfen Brigittenau und Simmering sowie die Verlängerung der Linie O um vier Stationen ins Nordbahnhofviertel am Plan. Insgesamt werden heuer 8,4 Kilometer Gleis und 82 Weichen in ganz Wien erneuert.

Baustellen am Franz-Josefs-Kai, Josefstadt, Alsergrund, Favoriten und Penzing

Die größten Modernisierungsprojekte finden heuer in der Lerchenfelder Straße in der Wiener Josefstadt, der Alser Straße am Alsergrund, dem Franz-Josefs-Kai in der Inneren Stadt, der Knöllgasse in Favoriten und der Hütteldorfer Straße in Penzing statt. Die Wiener Linien nutzen dafür vor allem die verkehrsruhigeren Zeiten in den Osterferien und im Sommer.