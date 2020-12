"Wiener Lichtblicke": Zehn Innenstadt-Plätze werden zum Leuchten gebracht

Ab Donnerstag startet das Open-Air-Kunstprojekt "Wiener Lichtblicke". Zehn Orte in der Innenstadt werden in den Nachtstunden bis 10. Jänner beleuchtet.

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am 10. Dezember bringt das Kunstprojekt "Wiener Lichtblicke" von Victoria Coeln ab Donnerstag zehn - weitgehend im Innenstadtbereich gelegene - Orte der Stadt in den Nachtstunden zum Leuchten. Die Lichtinstallationen, in die auch Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler Carsten Busse, Margret Kohler-Heilingsetzer, Deborah Sengl und Gabriele Stötzer integriert sind, können bis 10. Jänner bestaunt werden.