Wiener Lehrer veröffentlichte Daten von Schülern: Vertrag beendet

Ein Wiener Lehrer veröffentlichte aus Ärger Namen und Adressen von Schülern und beschwerte sich über den angeblich hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in seiner Klasse. Nun wurde sein Vertrag beendet.

Jener Wiener Lehrer, der in einem Video seinem Ärger über den angeblich hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in der Klasse, die er ab Herbst als Klassenvorstand übernehmen sollte, freien Lauf gelassen hat, erhält keinen neuen Vertrag. Man habe sich zur "Nicht-Weiterverwendung als Lehrer entschlossen", hieß es am Mittwoch seitens der Bildungsdirektion Wien gegenüber der APA.