Wiener Lehrer: Schlagabtausch um Stellenplan

Heuer ist der traditionelle Schlagabtausch um die Lehrer-Stellenplätze besonders intensiv.

Der traditionelle Zwist um die Lehrer-Stellenpläne zwischen Wien und Bund fällt nach dem jüngsten Schlagabtausch um die Mindestsicherung heuer besonders intensiv aus: Es werde “offenbar gezielt” bei den Deutschförderangeboten für Wiener Kinder gespart, kritisierte am Montag SP-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Stadt setze ihre Lehrer nicht flexibel genug ein, konterte das Bildungsressort.

1.300 Schüler mehr in Wien

In Wien gebe es 2018/19 um 1.300 Schüler mehr als im Vorjahr, der Stellenplan sehe allerdings durch die Kürzungen bei der Sprachförderung und bei der Integration 120 Lehrerposten weniger vor, klagte Czernohorszky in einer Aussendung. Und er unterstellte der ÖVP-FPÖ-Regierung Kalkül: Bei den Wiener Kindern werde “offenbar gezielt gespart, um dann wieder mit dem Finger auf die Stadt zu zeigen, wenn es Probleme gibt”. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid forderte die Regierung in diesem Zusammenhang auf, “die Kürzungen im Bildungsbereich, speziell die Streichung des Integrationstopfes, zurückzunehmen”.