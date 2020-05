Wiener Lebensmittelpakete halfen bereits über 2.000 Mal

Am 14. März 2020 hat die Stadt Wien die Service-Nummer 01/4000-4001 gestartet. Sie bietet konkrete Unterstützung für jene Risikogruppen, die vom Corona-Virus besonders gefährdet sind. Nun zog der Bürgermeister Bilanz.

Altere Menschen und insbesondere jene Wienerinnen und Wiener, die nicht auf Unterstützung im Alltag durch Angehörige oder die Nachbarschaft zählen können, konnten in den letzten Wochen Hilfe unter dieser Rufrummer anfordern.

Nachdem seitens des Bundes nun erste Lockerungen nach dem Lockdown vorgenommen wurden, zog Bürgermeister Michael Ludwig heute, Freitag, Bilanz: Mehr als 90.000 Anrufe wurden bis dato entgegengenommen. 2.070 Mal wurden Haushalte mit Lebensmittel-Paketen beliefert. Weiters zeigte sich, dass auch das telefonische Informationsbedürfnis der Bevölkerung groß war und ist: Rund 20.000 Mal wenden sich die Wienerinnen und Wiener im Schnitt täglich per Telefon an die Stadtverwaltung. Am 30. März 2020 waren es gar 43.000 Anrufe.