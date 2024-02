Wiener Lamarr-Kaufhaus: Projektgesellschaft beantragt Konkursverfahren

Die Projektgesellschaft des geplanten Kaufhauses Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße hat am Freitag die Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Handelsgericht Wien eingebracht. Das gaben die Gläubigerschützer AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt.

Lamarr-Projektgesellschaft hat Konkursverfahren beantragt

Lamarr-Kaufhaus in Wien hätte im Frühjahr eröffnet werden sollen

Grundsätzliches Interesse an dem Objekt hat der Handelskonzern Spar. "Um das Hedy Lamarr - also damals den Leiner in der Mariahilfer Straße - haben wir uns schon vor dem Verkauf an René Benko sehr bemüht, sind aber nicht zum Zug gekommen", sagte Spar-Vorstandschef Hans Reisch in einem Interview. "Das wäre nach wie vor ein Asset, an dem wir interessiert wären. Konkret ist aber nichts." Spar-Sprecherin Nicole Berkmann sagte am Freitag auf APA-Anfrage: "Wir haben dort nichts vor. Der Standort ist interessant, aber es gibt dazu aktuell weder Ideen, noch Pläne noch Gespräche."