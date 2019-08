Wiener lag neben Straße im Bezirk Mattersburg

Ein Wiener Biker wurde am Dienstagvormittag in einem Waldstück neben der Landstraße im Bezirk Mattersburg entdeckt. Der Motorradfahrer dürfte bereits bis zu 24 Stunden zuvor verunglückt sein.

Der tödliche Verkehrsunfall eines 33-jährigen Motorradfahrers aus Wien ist im Burgenland zunächst unbemerkt geblieben. Ein Radfahrer fand den Verunglückten, der keine Lebenszeichen mehr von sich gab, Dienstagvormittag zwischen Bad Sauerbrunn und Pöttsching (Bezirk Mattersburg) in einem Waldstück an der L219, berichtete die Polizei am Mittwoch.