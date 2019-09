Wiener lag auf Straße und wurde von Auto überrollt

In Bisamberg wurde ein 20-jähriger Wiener Sonntagnacht von einem Auto überrollt. Der Mann lag wohl bereits am Boden, die Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Ein Wiener ist am späten Samstagabend in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) von einem Auto überrollt worden. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das SMZ Ost in der Bundeshauptstadt transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Warum der junge Mann auf dem Boden lag, war vorerst nicht bekannt.