Wiener Labor: Möglicher Vorläufer höherer Zellen gezüchtet

Wiener Forscher konnten mögliche Vorläufer von höheren Zellen züchten und im Mikroskop im Labor inspizieren.

Ein Team in Wien um Christa Schleper vom Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie der Universität Wien nahm an der Küste von Piran (Slowenien) Proben von Meeressedimenten und kultivierte darin befindlichen Asgard Archaeen (Lokiarchaeum ossiferum) im Labor. "Es hat sechs lange Jahre gedauert, eine stabile und hoch angereicherte Kultur zu erhalten", so die Mikrobiologin in einer Aussendung.