Wiener Kulturjournalist Peter Jarolin überraschend verstorben

Der Wiener Kulturjournalist Peter Jarolin ist im Alter von 52 Jahren überraschend gestorben, so der "Kurier", wo Jarolin seit 1996 zuerst als freier Kritiker und später als Redakteur tätig war.

"Von einem gesundheitlichen Notfall im Jänner erholte er sich nicht mehr", hieß es am Montagabend in einem Nachruf auf den Wiener Kulturjournalist im "Kurier". Peter Jarolin starb Ende vergangener Woche in einem Wiener Spital.