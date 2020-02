Wiener krachten in Thailand mit Moped in Lkw: Tot

Am Montag kam ein Paar aus Wien bei einem Moped-Unfall in Thailand ums Leben.

Ein österreichisches Paar ist am Montag in Krabi in Thailand bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Wiener Mitte 50 dürften laut thailändischen Medien auf einem Moped unterwegs gewesen und in einen entgegenkommenden Kleintransporter gekracht sein. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA einen Bericht des "Kurier".