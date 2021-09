Wiener Konzerthäuser starten in die neue Saison

Im September wird in den großen Konzerthäusern Wiens die neue Saison eingeläutet. Hier ein Überblick über das Programm.

Neue Konzertsaison in Wien startet im September: Das Programm

Damit ist dann gleichsam offiziell die Konzertsaison von Wiens Klassikflaggschiffen eröffnet. Danach geht es in den folgenden Tagen weiter, wenn am Freitag Michael Schade und Karl Markovics einen Abend zwischen Dichtung und Lied vorstellen oder am 12. September Teodor Currentzis mit seinem SWR Symphonieorchester ein Prokofjew-Programm präsentiert. Am 14. September zeigt sich dann die Stammformation Mnozil Brass postcoronaoptimistisch mit dem kurzerhand in "Phoenix" umbenannten Programm "Pandæmonium", bevor am 19. September Anoushka Shankar mit ihrem Ensemble zu "Shiraz" lädt. Schlagwerkstar Martin Grubinger rundet am 21. September mit seinem Percussive Planet Ensemble die Vielfalt der Klänge ab.