"Wiener Kongress com.sult" diskutiert über digitale Transformation

Am 27. und 28. Jänner 2020 wird beim "Wiener Kongress com.sult" über digitale Transformation diskutiert. Der Kongress findet im Haus der Industrie statt.

Unter dem Generalthema "Digital Europe" diskutieren internationale Experten aus Politik, Wirtschaft und Forschung am 27. und 28. Jänner 2020 beim "Wiener Kongress com.sult" im Haus der Industrie über die digitale Transformation und ihre Implikationen für Wirtschaft und Wissenschaft. Der Schwerpunkt liegt in diesmal auf der Startup- und High-Tech-Nation Israel.

Erfolg Israels wird thematisiert

Was den Erfolg Israels ausmacht und was Österreich und Europa daraus lernen können, will eine israelische Delegation unter der Leitung von Wirtschafts- und Industrieminister Eli Cohen präsentieren. "Wir wollen klären, welche Vorbilder, Leitbilder, Optionen und Instrumente wirklich zukunftsweisend sind", sagte Kongress-Initiator David Ungar-Klein zur APA.