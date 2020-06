Wiener knackte Lotto-Sechser mit Quicktipp

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch tippte ein Wiener per Quicktipp die "sechs Richtigen" und wurde so zum Gewinner von exakt einer Million Euro.

Zum vierten Mal in Folge gelang es (zumindest) einem Spielteilnehmer, die "sechs Richtigen" zu tippen. Diesmal war es der Osten Österreichs, der den Sechsergewinner stellt.

Lotto: Wiener holt sich Solo-Sechser mit einer Million Euro

Ein Wiener tippte seinen Solo-Sechser mit Quicktipp und wurde so zum Gewinner von exakt einer Million Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 44.000 Euro. Ein Spielteilnehmer, der seine Tipps auf win2day abgegeben hatte, und ein Steirer sind die Gewinner. Beide waren per Quicktipp erfolgreich.

Beim Joker geht es um einen Jackpot, da niemand "Ja" zur richtigen Jokerzahl gesagt hatte. Im Topf bleiben damit rund 173.000 Euro, am Sonntag kann das "Ja" zum Joker rund 300.000 Euro wert sein.

Lotto Gewinnzahlen: 08 11 18 24 27 37 Zusatzzahl 45

Joker Zahl: 2 4 2 2 4 7