Wiener knackt Solo-Sechser im Lotto

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es zum zweiten Mal in Folge einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer aus Wien tippte die "sechs Richtigen".

Solo-Sechser aus Wien gewinnt 1 Million Euro

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Solo-Gewinn mit knapp 82.000 Euro, der in Niederösterreich per Quicktipp ebenfalls auf einem Lotto Normalschein erzielt wurde. Hier fehlte beim neunten von insgesamt zwölf abgegebenen Tipps lediglich die Zahl 2 auf den Sechser.

Bei der LottoPlus Ziehung gab es gestern Abend hingegen erneut keinen Sechser. Daher wurde die Gewinnsumme für den Lotto Plus Sechser, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wieder jeweils auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 25 Fünfer gewinnt so etwas mehr als 9.300 Euro. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser wieder um rund 200.000 Euro.