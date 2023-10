Wiener Klinikärzte: Streik von Mitte November bis Dezember geplant

Die Wiener Ärzte planen von Mitte November bis Mitte Dezember in Streik zu treten.

Die Wiener Ärzte planen von Mitte November bis Mitte Dezember in Streik zu treten. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Archivbild)

Die Wiener Ärzte planen von Mitte November bis Mitte Dezember in Streik zu treten. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Archivbild)

Die Wiener Ärztekammer plant aktuell einen flächendeckenden Streik für das gesamte Bundesland. In der Zeit zwischen Mitte November und Mitte Dezember sollen die Ärzte an den Kliniken für mindestens einen Tag die Arbeit ruhen lassen. Laut einer Umfrage von Peter Hajek im Auftrag der Ärztekammer ist die Bereitschaft dazu hoch. Demnach sind 70 Prozent der Krankenhausärzte für einen Streik in Wien. Neben den Ärzten und Ärztinnen sollen sich auch Pflegekräfte dem Streik anschließen, wie ein Sprecher der Kammer gegenüber der APA erklärte.

Die medizinische Versorgung der Patienten soll während des Streiks nicht gefährdet werden, deshalb die lange Planungs- und Organisationsphase. Denn die Bereitschaft zu streiken dürfte groß sein. Wie auch die "Krone" berichtete, halten der repräsentativen Umfrage von Peter Hajek (21 Prozent Teilnahmequote (wie im Jahr zuvor), n = 1.887, nur online, Schwankungsbreite +/- 2,3 Prozent) 70 Prozent aller Spitalsärzte und -Ärztinnen einen Streik für "sinnvoll und zielführend, um auf die Probleme im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen." Besonders hoch ist die Bereitschaft in den Spitälern Landstraße (81 Prozent) und Ottakring (85 Prozent).

self all Open preferences.

Wiener Klinikärzte wollen von Mitte November bis Dezember streiken

Eingeladen sich dem Streik anzuschließen sind neben dem medizinischen Personal aber auch die Pflegekräfte und alle anderen Bediensteten der Wiener Krankenanstalten. Mit den betroffenen Gewerkschaften vida, younion und GÖD möchte man den Streik daher gemeinsam vorbereiten, heißt es aus der Ärztekammer.