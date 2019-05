Wiener Kletterer stürzte auf der Rax in den Tod

Zu einem tödlichen Kletterunfall kam es am Sonntag auf der Rax. Ein 36-jähriger Wiener rutschte aus und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe.

In der Steiermark ist es am Sonntag zu einem tödlichen Alpinunfall gekommen. Ein 36-jähriger Wiener rutschte bei einer Klettertour auf der Rax auf einem Schneefeld aus und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.