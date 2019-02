Wiener Kinderradio: Drei Wochen lang Kinder-Verkehrssicherheitsprogramm

"Mein Kinderradio" startet am Montag mit "Radino's Kinder-Verkehrssicherheitswochen". Drei Wochen lang geht es um richtiges Verhalten im Straßenverkehr.

Die Unfälle in den letzten Wochen und Monaten haben wieder einmal bewiesen, dass der Straßenverkehr tödlich sein kann. Und leider trifft es oft die schwächsten Verkehrsteilnehmer – die Kinder.

Wiener Kinderradio: “Radino’s Kinder-Verkehrssicherheitswochen” ab Montag

Am 11. Februar startet deshalb “Radino” mit seinem Team von “Mein Kinderradio” die Serie “Radino’s Kinder-Verkehrssicherheitswochen”. Drei Wochen lang wird der erste und einzige Radiosender für Kinder in Österreich die Sicherheit im Straßenverkehr in den Mittelpunkt stellen.