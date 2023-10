Wiener Kindergartenpersonal demonstriert erneut am Dienstag

Das Personal der Wiener Kindergärten, Horte und schulischen Freizeitbetreuung geht am Dienstag ein weiteres Mal für bessere Rahmenbedingungen auf die Straße.

Die Kindergärten der meisten privaten Träger sind an diesem Tag geschlossen, in den städtischen Einrichtungen wird es nur einen Notbetrieb geben. Auch die Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler entfällt großteils. Die Gewerkschaften GPA und Younion haben für elf Uhr zu einer Demo am Ring aufgerufen.

100.000 Kinder und deren Familien von Auswirkungen der Protestmaßnahmen betroffen

Von den Auswirkungen der Protestmaßnahmen sind potenziell knapp 100.000 Kinder und deren Familien betroffen. Die Kindergärten, Horte und die schulische Freizeitbetreuung der meisten privaten Träger sind wegen der Betriebsversammlungen von 6 bis 15.30 Uhr geschlossen. Bei den städtischen Einrichtungen gibt es wegen der Verpflichtung, die Versorgung aufrechtzuerhalten, zumindest einen Notbetrieb. Wie der aussieht, unterscheidet sich allerdings von Standort zu Standort. Im Gegensatz zum Personal der privaten Anbieter dürfen sich bei den städtischen Einrichtungen aus rechtlichen Gründen auch nur Gewerkschaftsmitglieder am Protest beteiligen, die sind allerdings beim Kindergartenpersonal in der Mehrheit.

Erneut Demo von Wiener Kindergartenpersonal

Ohne bessere Rahmenbedingungen werde sich der schon jetzt akute Personalmangel weiter verschärfen, warnen die Gewerkschaften. Laut der für die Gemeindebediensteten zuständigen Younion fehlen allein in den städtischen Kindergärten 600 Pädagoginnen und Pädagogen, in allen Wiener Einrichtungen seien es 1.200.

In Wien gibt es insgesamt rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Kindergärten und Horten. Auch die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen von "Bildung im Mittelpunkt", die an 142 öffentlichen Volksschulen für 35.000 Kinder den Freizeitteil gestalten, beteiligen sich an den Demos.