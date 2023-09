Wiener Kardinal Schönborn bekam Ehrendoktorat in Tschechien

Am Montag hat der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die Ehrendoktorwürde der Palacký Universität in Olmütz (Olomouc) verliehen bekommen.

Tschechische Universität: Kardinal Schönborn bekam Ehrendoktorat

Schönborn kommt aus dem tschechischen Zweig seiner ehemals adeligen Familie. Er wurde 1945 im nordböhmischen Vlastislav geboren. Sein Vater war in den Widerstand gegen die Nazis getreten. Nichtsdestotrotz musste die Familie Schönborn nach dem Krieg Tschechien Richtung Österreich auf Basis der sogenannten Beneš-Dekrete verlassen. Die Erlässe enteigneten und vertrieben die seit Jahrhunderten in Böhmen und Mähren lebenden, fast drei Millionen Deutschsprachigen als Vergeltung für die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Hitler-Deutschland.

Schönborn geißelte "die Idee von Schaffung saatlicher Einheit durch gewaltsame Vereinheitlichung"

In seiner Promotionsrede geißelte Schönborn laut Redemanuskript "die Idee von der Schaffung staatlicher Einheit durch gewaltsame Vereinheitlichung" als "eine der größten Verursacher von Leid in der jüngeren Geschichte", berichtete Kathpress.Er nannte in diesem Zusammenhang die Bestrebungen der Hindunationalisten, Indien in einen Hindustaat zu verwanden, die Buddhisten in Myanmar, die alle Nichtbuddhisten zu Landfremden erklärten, oder "islamische Staaten, die jegliche Religionsfreiheit verweigern".