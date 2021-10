Wiener Kampfsportler prügelte Burschen: Zwei Jahre Haft

Ein Wiener Kampfsportler soll drei Burschen vor Lokalen bewusstlos geschlagen haben. Am Montag wurde er am Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Ein 18-jähriger Kampfsportler, der vor Lokalen bewusst gewalttätige Auseinandersetzungen gesucht und dabei drei Burschen bewusstlos geschlagen hatte, ist am Montag am Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Sechs Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam der tschetschenisch stämmige Angeklagte bedingt nachgesehen. Das Urteil wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und schwerer Nötigung ist rechtskräftig.

18-Jähriger nahm seit seiner Jugend an Mixed Martial Arts-Kämpfen teil

Der 18-Jährige betreibt seit vielen Jahren Kampfsport und hat schon als 14-Jähriger seine ersten Mixed Martial Arts (MMA)-Kämpfe absolviert. Er war in seiner Jugend österreichischer Meister in seiner Altersklasse.

16-Jähigen und 17-Jährigen am Wiener Gürtel k.o. geschlagen

Der erste prozessgegenständliche Vorfall spielte sich am 15. Februar 2020 vor einem bei der Jugend beliebten Club am Wiener Gürtel ab. Der Angeklagte ging mit Faustschlägen und Fußtritten gegen einen 16-Jährigen sowie einen 17 Jahre alten Burschen los, wobei er beide k.o. schlug. Als die Jugendlichen wieder zu sich kamen, wurden sie vom 18-Jährigen und dessen - nicht ausgeforschten - Begleitern gezwungen, in ein Auto zu steigen. Sie sollten auf den Kahlenberg gebracht werden, wo man sie vermutlich weiter misshandeln und demütigen wollte. Weil sich einer der zwei im Auto übergeben musste, ließ man von diesem Vorhaben ab.