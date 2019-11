Wiener ist Pizza-Weltmeister 2019

Francesco Calo, Lokalchef des "Via Toledo" in Wien-Josefstadt, hat den Titel als weltbester Pizzabäcker bei der 6. DOC-Pizzaweltmeisterschaft geholt.

Am 12. November gewann der Pizzaiolo Francesco Calò den Titel "Pizza DOC in the World 2019 Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo". Der Wettbewerb fand an zwei Tage in der süditalientischen Stadt Nocera Inferiore, in der Nähe von Neapel, statt. In insgesamt 14 Kategorien, wie etwa „Pizza Gourmet“, „Freestyle“, „Pizza Margherita“ oder auch „Pizza Dessert“, wurden Einzel-Bewerbe ausgetragen. Aus den 350 Teilnehmern aus allen Teilen der Welt - allerdings allesamt gebürtige Italiener - wurden schließlich ein nationaler sowie ein internationaler Gesamtsieger gekürt.