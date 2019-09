Wiener IS-Kinder: Rückkehr "in den nächsten Wochen"

Die Vorbereitungen zur Rückholung von zwei Kindern einer Wiener IS-Anhängerin aus Syrien laufen weiter, die Kinder sollen in den nächsten Wochen in Österreich eintreffen.

Die beiden Kinder der mutmaßlich ums Leben gekommenen Wienerin Sabina S. sollen "in den nächsten Wochen" nach Österreich geholt werden, sagte der Außenministerium-Sprecher Peter Guschelbauer am Freitag auf Anfrage. Im Fall der Salzburgerin Maria G. und ihrer Kindern laufe noch die Prüfung.

Wiener Großmutter seit Monaten bemüht

Sowohl Maria G. und ihre Kinder als auch die Kinder von Sabina S. befinden sich in dem kurdischen Internierungslager in Nordsyrien al-Hol. In dem Lager leben Zehntausende Menschen. In einer eigenen Ausländer-Sektion befinden sich nach Angaben des kurdischen Rojava Information Center (RIC) 3.236 ausländische Frauen und 7.930 Kinder. Die humanitären Bedingungen in dem Lager sind schwierig.