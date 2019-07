Wiener Innenstadt: Weiterhin auf Roter Liste des UNESCO-Welterbe

Das "Historische Zentrum von Wien" bleibt auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Am Dienstagnachmittag wurde diese Entscheidung relativ rasch getroffen.

Das "Historische Zentrum von Wien" bleibt weiter auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Das wurde überraschend schnell im Rahmen der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees im aserbaidschanischen Baku bereits am Dienstagnachmittag entschieden, wie die Österreichische UNESCO-Kommission mitteilt.

Zweijähriges Moratorium: Österreich soll Maßnahmen umsetzen

"Das vom UNESCO-Welterbekomitee nun bestätigte 2-jährige Moratorium und der Verbleib auf der Roten Liste sind den Bemühungen und Maßnahmen des Bundes zu verdanken. Die eingeholte, unabhängige Expertise wurde als ernsthafte Bemühung verstanden und honoriert", beschied Gabriele Eschig als Generalsekretärin der Österreichischen UNESCO-Kommission. In einem nächsten Schritt muss nun bis Jänner 2020 ein Fahrplan mit konkreten Maßnahmen und Schritten an das Welterbezentrum in Paris gesendet werden.