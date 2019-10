Wiener Innenstadt: Mann wollte Mietwagen mit gefälschten Ausweisen ausleihen

Am Donnerstag wollte ein 59-Jähriger ein Auto mit mehreren gefälschten Dokumenten ausleihen. Als der Mitarbeiter die Fälschungen bemerkte, versuchte der Mann zu flüchten.

Wiener City: Beamten konnten 59-Jährigen festnehmen

Beamte konnten den 59-Jährigen jedoch noch im Nahbereich festnehmen. Er gab an, die Dokumente am Schwarzmarkt in Serbien gekauft zu haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.