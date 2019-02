Wiener Innenstadt: International tätige Taschendiebin erwischt

Am Donnerstag wurde eine seit 23 Jahren in mehreren Staaten amtsbekannte Taschendiebin in einem Wiener Innenstadt-Lokal erwischt, als sie einer Touristin aus China das Handy aus der Jackentasche ziehen wollte.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag besteht gegen die 40-Jährige ein Haftbefehl aus Deutschland und ein Aufenthaltsverbot in Österreich.

Taschendiebin war “international tätig” Beamte der Fremdenpolizei erkannten die Frau wieder und nahmen sie nach dem Diebstahlsversuch fest. Der Beutezug sei daran gescheitert, dass sich die Touristin in dem Moment zur Seite drehte, als die Taschendiebin an ihr Mobiltelefon wollte. Das Vorgehen der Täterin sei professionell gewesen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Täterin habe ihre Hand unter einem Schal verborgen, sodass nicht zu sehen war, dass sie sich an einer anderen Person zu schaffen machte.

Im Zuge der Überprüfung der bulgarischen Staatsbürgerin habe sich herausgestellt, dass sie ihr “Handwerk” seit 1996 auch in Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, in Deutschland und in Tschechien betrieben habe, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Sie wurde in eine Justizanstalt überstellt.