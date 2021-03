Wiener Innenstadt: Duo soll Mode im Wert von 26.000 Euro gestohlen haben

Die Wiener Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Diebespaar, das im Oktober letzten Jahres in zwei Geschäften in der Wiener Innenstadt Mode im Wert von über 26.000 Euro gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, am 07.10.2020 in einem Bekleidungsgeschäft in der Seilergasse einen Damenblazer im Wert von € 526,- und am 10.10.2020 am Kohlmarkt eine Damenhandtasche im Wert von € 26.000,- gestohlen zu haben. Dabei lenkte einer den oder die Angestellte ab, während der andere in professioneller Weise den Diebstahl durchführte. Videokameras im Verkaufsbereich filmten die beiden mutmaßlichen Täter.