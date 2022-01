Wiener Innenstadt: Arbeiter stürzten in Aufzugsschacht

Bei Arbeiten in einem Aufzugsschacht stürzten am Dienstag drei Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe. Teams der Berufsrettung Wien versorgten die Patienten.

Mehrere Teams der Berufsrettung Wien wurden um 13.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall in die Wiesingerstraße in die Innere Stadt gerufen. Drei Männer waren mit Arbeiten in einem Aufzugsschacht beschäftigt, als das Gerüst plötzlich nachgab. Die Arbeiter stürzten mehrere Meter in die Tiefe. Ein Arbeiter (33) erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf Beckenbruch und Wirbelsäulenverletzungen vor Ort notfallmedizinisch versorgt und immobilisiert.

Ein Mann wurde schwer verletzt. ©Berufsrettung Wien

Rettungshubschrauber gerufen

Nach dem Transport über das Stiegenhaus wurde der Patient mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Mit Knöchelverletzungen wurde ein 23-jähriger Arbeiter nach der Versorgung durch ein Rettungsteam der Berufsrettung in eine Klinik gebracht. Ein weiterer Patient (19) wurde mit einer Rissquetschwunde und Abschürfungen durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus transportiert.