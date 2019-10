Am Dienstag ist ein 78-jähriger Wiener in Vorderstoder beim Heckenschneiden tödlich verunglückt.

Der Mann dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte eine Böschung in einen Bach hinunter. Die Nachbarin entdeckte den leblosen Mann gegen 20.00 Uhr im Wasser, bestätigte die Polizei oö. Medienberichte.

Der Pensionist und seine Frau besitzen in Vorderstoder einen Zweitwohnsitz. Dieses Mal war der Mann alleine dorthin gefahren. Als seine Frau ihn am Dienstag telefonisch nicht erreichen konnte, rief sie die Nachbarin an und bat diese, nach ihrem Gatten zu schauen. Sie fand ihn tot im Bachbett.