Wiener in München: "Derrick"-Regisseur Ashley wird 100

Der deutsche Kult-Regisseur Helmuth Ashley feiert dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Dabei wünscht sich der geborene Wiener nichts - und erfreut sich trotz seines hohen Alters bester Gesundheit.

Was wünscht man sich zum 100. Geburtstag? Gar nichts, findet der Regisseur, Fotograf und Kameramann Helmuth Ashley. Als wunschlos glücklich beschreibt sich der Münchner, der am morgigen Dienstag seinen runden Geburtstag feiert. Das mag auch daran liegen, dass der aus Wien stammende Filmemacher auf ein erfülltes und bewegtes Leben zurückblicken kann.

In Wien aufgewachsen

Viele Filme und Fernsehserien hat er inszeniert, darunter bekannte Formate wie "Der Alte" oder "Forsthaus Falkenau". Zwischen 1975 und 1992 inszenierte er rund 40 Folgen der Kultkrimiserie "Derrick". Geboren wurde Ashley in bewegten Zeiten. Die Habsburger Monarchie war seit rund einem Jahr vorbei und im Frieden von Saint-Germain-en-Laye am 10. September 1919 war Österreich verpflichtet worden, alle nicht deutschsprachigen Gebiete abzutreten. Ashley wuchs in Wien auf, ging dort zur Schule. Sein Nachname stammt von den englischen Vorfahren seines Vaters. Er entdeckte seine Begeisterung für die Fotografie und arbeitete nebenbei im Atelier der Wiener Modefotografin Kitty Hoffmann.