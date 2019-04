Wiener "Impfgipfel": Impfpflicht bei Gesundheitspersonal und Pädagogen gefordert

Beim Wiener Impfgipfel wurde am Montag die Forderung nach einer Impfpflicht gefährdeter Berufsgruppen laut. Dazu gerhört Gesundheitspersonal, aber auch Lehrer oder Kindergärtner.

Volksanwalt Günther Kräuter sieht in einem von ihm am Montag in Wien organisierten “Impfgipfel” mit Vertretern der Parteien und Experten einen “Impuls” für die möglichst schnelle Einführung einer Impfpflicht im Gesundheitswesen. Dies erklärte er nach dem Ende der Veranstaltung in einem Mediengespräch.