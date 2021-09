Wiener Hotels wieder stärker gebucht

Die Wiener Hotels und Pensionen sind heuer im August von spürbar mehr Gästen besucht worden als im ersten Corona-Sommer 2020.

Die Zahl der gebuchten Nächte legte um 66 Prozent auf 895.000 zu, wie der Wien Tourismus am Freitag bekannt gab. Die Zimmer waren in dem Monat im Schnitt zu 56 Prozent ausgelastet, im Vorjahresmonat nur zu gut einem Viertel. Ein Lichtblick, der aber nicht über die triste Gesamtlage der Stadthotellerie in der Pandemie hinwegtäuschen kann.