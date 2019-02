Wiener Holocaust-Leugner kommt erneut vor Gericht

Ein ehemaliger Wiener Bezirksrat muss sich kommenden Montag wegen Holocaust-Aussagen vor Gericht neu verantworten. Es geht um die Zurechnungsfähigkeit des 66-Jährigen.

Frage um Zurechnungsfähigkeit

Der 66-Jährige musste sich am 26. März des Vorjahres wegen von Oktober 2016 bis Juli 2017 aus der Justizanstalt Stein verschickten Briefen sowie Eingaben bei Gerichten und Staatsanwaltschaften verantworten. Darin hatte er die Existenz von Gaskammern in der NS-Zeit bestritten. Der Mann wurde nach Verbotsgesetz Paragraf 3h einstimmig schuldig gesprochen. Im Gegensatz zum Ergebnis des Sachverständigengutachtens votierten bei der Zusatzfrage sieben der acht Geschworenen dafür, dass der Mann zurechnungsfähig sei. Das Gericht sprach zusätzlich zur Haftstrafe eine Einweisung nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch aus. Der Verteidiger meldete Nichtigkeitsbeschwerde und – so wie die Staatsanwaltschaft – Berufung an.