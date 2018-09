Buch "Wiener Hofburg seit 1918" über die Geschichte des Gebäudes

Mit die "Wiener Hofburg seit 1918" von Kunsthistorikerin Maria Welzig ist nun der fünfte und letzte Band zur ersten wissenschaftlichen Gesamtdarstellung des Areals erschienen.

Kunsthistoriker beleuchteten im Buch Architektur und Kulturhistorie

Nach dem Ende der Monarchie wusste man zuerst nicht, was man mit der Hofburg anstellen sollte. Es gab Überlegungen, daraus eine Volkshalle zu machen, die Zäune rund um die Parks wegzureißen und bereits 1919 die Idee, in den Hofstallungen, dem heutigen Museumsquartier, ein Kultur- und Kunstzentrum der Gegenwart zu installieren. “Viele Pläne und Nutzungen sind wenig bekannt” sagte die Kunsthistorikerin und Herausgeberin des letzten Bandes des Großprojekts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Maria Welzig, im Gespräch mit der APA. “Die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky hatte ihr Büro in der Hofburg”, nannte Welzig ein Beispiel für die diversen Kleinnutzungen während der Ersten Republik.