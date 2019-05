Wiener Heldenplatz: "Fest der Freude" am 8. Mai

Am 8. Mai findet zum siebten Mal das "Fest der Freude" statt. Dabei wird den Opfer und dem offiziellen Ende des 2. Weltkrieges gedacht.

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) veranstaltet am 8. Mai zum Gedenken an die Opfer und das offizielle Endes des 2. Weltkrieges zum siebenten Mal das “Fest der Freude” mit einem Konzert der Wiener Symphoniker auf dem Heldenplatz. Neben dem Tag der Befreiung stehen inhaltlich Europa und Menschenrechte im Zentrum. Höhepunkt des Festaktes bildet die Rede des KZ-Überlebenden Shaul Spielmann.

Spielmann wird hierfür extra aus Israel anreisen. Der gebürtige Wiener wurde 1942 verhaftet und deportiert, er überlebte sechs Konzentrationslager. In seinem lebenslangen Engagement als Zeitzeuge erinnert er an die Grausamkeiten des Naziterrors und fordert gleichzeitig zu Solidarität auf.

Gratiskonzert: Wiener Symphoniker erhält Unterstützung von Conchita

Die Wiener Symphoniker erhalten bei ihrem Gratiskonzert am Abend am Heldenplatz Unterstützung von Conchita, die zum Abschluss Beethovens “Ode an die Freude” intoniert. Das am Platz angrenzende Haus der Geschichte Österreich (hdgö) in den Räumen der Hofburg lockt zugleich bei freiem Eintritt und mit verlängerten Öffnungszeiten in seine Ausstellung.