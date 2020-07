Wiener Heimhilfe stahl tausende Euro von Rollstuhlfahrern

Die Wiener Polizei konnte vor kurzem eine 49-jährige Frau ausforschen, die zwei Bewohner einer Behinderteneinrichtung um mehrere tausend Euro gebracht haben soll.

Ein Angestellter einer Behinderteneinrichtung in Wien zeigte Ende Juni den Diebstahl zweier Bankomatkarten bei der Wiener Polizei an. Im Zuge der Ermittlungen rückte schließlich die 49-jährige Heimhilfe der Heimbewohner (43, 45) in den Mittelpunkt. Die Frau wird verdächtigt die Bankomatkarten einer 43-Jährigen und eines 45-Jährigen gestohlen und damit mehrere tausend Euro behoben zu haben. Auch in einem Kleidergeschäft soll die Frau mit einer Bankomatkarte einkaufen gewesen sein.