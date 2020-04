Wiener Haus des Meeres durch Coronakrise in finanziellen Schwierigkeiten: 50.000 Euro Spenden

Das Wiener Haus des Meeres hat im März auf seine schwierige Lage durch die Corona-Krise aufmerksam gemacht, denn es gebe keine Einnahmen, jedoch weiter hohe laufende Kosten. Zwar bleibt die Situation weiter prekär, allerdings gibt es auch eine freudige Nachricht: Seit der Schließung sind 50.000 Euro an Spenden und Patenschaften eingetrudelt, hieß es am Mittwoch.

"Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet - herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben", freute sich Geschäftsführer Michael Mitic in einer Aussendung am Mittwoch. Mit diesem Geld könne zumindest die Grundversorgung im Aquarienzoo, dazu zählen die Tierpflege sowie Energie- und Futterkosten, sichergestellt werden.