Wiener "Haus der Musik" feiert Jubiläum: Das Programm

Das "Haus der Musik" in Wien feiert im kommenden Jahr sein 20-jäheiges Jubiläum und hat vieles vor. Das Programm wurde bereits vorgestellt und hält einige Neuerungen bereit.

"Haus der Musik" in Wien als Erfolgsgeschichte

Im Jahr 2000 eröffnete das Musik- und Klangmuseum in der Seilerstätte in Wien-Innere Stadt. Zunächst befand es sich in Privatbesitz. 2005 übernahm es die Wien Holding, die sich im Eigentum der Stadt Wien befindet. Für Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer ist das "Haus der Musik" eine Erfolgsgeschichte, "und zwar eine richtige". Dabei verwies er auf aktuelle Zahlen, wonach für heuer ein Besucherrekord erwartet wird. Allein von Jänner bis Oktober hätten rund 204.000 Menschen das Museum besucht. Das sei ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.