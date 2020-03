Wiener Hauptbücherei ab Donnerstag geschlossen

Ab Donnerstag wird die Hauptbücherei der Stadt Wien geschlossen. Die Zweigstellen der Stadt Wien Büchereien bleiben regulär geöffnet.

Ausgeborgte Medien werden automatisch verlängert



Bis auf weiteres können derzeit keine physischen Medien (Bücher, CDs, DVDs etc.) ausgeborgt, zurückgegeben oder vorbestellt werden. Bereit ausgeborgte Medien werden automatisch verlängert bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Während der Schließzeit fallen keine neuen Verspätungsgebühren für in der Hauptbücherei entliehene Medien an.