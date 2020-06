Das Wiener Gürtellokal "The Loft" überträgt nun Konzerte via Livestream als "Night Show".

Das Wiener Gürtellokal "The Loft" überträgt nun Konzerte via Livestream als "Night Show". ©The Loft

Wiener Gürtellokal "The Loft" setzt auf "Night Show" via Livestream zum Kultur-Neustart

Das Wiener Gürtellokal "The Loft" setzt auf eine "Night Show" via Livestream, um die heimische Kultur- und Clubszene zu unterstützen. Am 20. und 21. Juni wird diese zum ersten Mal stattfinden - auftreten werden dabei u.a. die Rapper Kreiml & Samurai, das Liedermacherduo Christoph & Lollo und Sängerin Sigrid Horn. Es wird zur Unterstützung der Aktion zu Spenden aufgerufen.

Diese gehen je zur Hälfte an die Künstler sowie an die Organisation und Produktion. Präsentiert werden die um 20 Uhr startenden Streamingabende, die neben musikalischen Acts auch Poetry Slam und Kabarett bereithalten werden, von Rapperin Yasmin Hafedh alias Yasmo sowie Kabarettist David Scheid. Die Nachtgastronomie, die mit ihren Clubs vielfach auch Auftrittsmöglichkeiten für Musiker bietet, ist immer noch massiv von den Coronabeschränkungen betroffen.