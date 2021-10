Wiener Grüne wählen neues Spitzenduo

Die Wiener Grünen wählen am kommenden Samstag eine neue Führungsspitze. Künftig wird ein Parteiobmann/frau-Duo die Geschicke der Partei leiten. Die beiden nicht amtsführenden Stadträte Judith Pühringer und Peter Kraus kandidieren als Team.

Eine Gegenkandidatur steht nicht am Programm, dafür aber eine Rede von Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler.

Birgit Hebein als Wiener Grünen-Chefin zurückgetreten

Ab 10.00 Uhr werden die Wiener Grünen am Samstag in der Messe Wien tagen. An sich finden im Herbst regelmäßig Landesversammlungen - vergleichbar mit einem Parteitag - statt. Dass auch über die Parteiführung neu entschieden werden muss, war aber nicht wirklich geplant. Denn Birgit Hebein hat erst 2019 von Maria Vassilakou das Amt der Verkehrsstadträtin bzw. Vizebürgermeisterin übernommen. Und sie wurde auch zur ersten Parteichefin der Wiener Grünen gekürt - eine Funktion, die es formal vorher nicht gab.

Nach der Wahl 2020 war die Karriere trotz Rekordergebnis (Stimmanteil von 14,8 Prozent, Anm.) allerdings rasch wieder vorbei. Die SPÖ entschied sich für eine Koalition mit den NEOS. Hebein wurde in weiterer Folge abmontiert, sie konnte weder den Klubvorsitz noch einen Posten als nicht amtsführende Stadträtin ergattern. Verärgert legte sie den Parteivorsitz zurück.

Pühringer und Kraus werden als neues Führungsduo gewählt

Aktuell ist Landesparteisekretär Peter Kristöfel interimistisch Parteichef. Er darf das Amt am Samstag nun wieder abgeben. Dass Pühringer und Kraus gekürt werden, steht außer Frage. Andere Kandidaten gibt es nicht, also weder Einzel- noch Teambewerbungen. Die Voraussetzungen dafür, dass künftig ein aus zwei Personen bestehendes Team an der Spitze stehen darf, wurden vor wenigen Wochen mittels Statutenänderung geschaffen.

Gewählt wird bei der Veranstaltung am Samstag mittels klassischer Abstimmung vor Ort. Denn die 85. Landesversammlung geht als Präsenzveranstaltung in der Messe über die Bühne. Erwartet wird, dass das Ergebnis spätestens am frühen Nachmittag vorliegt. Teilnehmer und Besucher des Events benötigen jedenfalls einen gültigen PCR-Testnachweis. Eine Coronaimpfung allein reicht nicht aus.

Wener Kogler mit Auftaktsrede

Zum Auftakt der Versammlung wird Werner Kogler eine Rede halten, anschließend sind Pühringer und Kraus an der Reihe. Danach werden wohl auch Delegierte das Wort ergreifen. Dass dabei die bundespolitische Causa Prima - also die ÖVP-Ermittlungen und die Situation in der Koalition - zur Sprache kommt, ist nicht ausgeschlossen. Kritik an der Fortsetzung von Türkis-Grün hat es aber auch aus Wien nicht wirklich gegeben, eine kontroverse Debatte ist nicht zu erwarten.

Auch der vermutlich einzige Antrag an dem Tag wird wohl eher nicht im Mittelpunkt stehen. Er hat das Thema Parkpickerl-Vergabe zum Inhalt. Vorgestellt wird auch das Konzept für den Programmprozess, in dessen Rahmen die künftigen inhaltlichen Schwerpunkte geplant werden sollen. Das Motto der Beteiligungsinitiative lautet: "Deine Idee wird Programm".