Wiener Grüne: Fünfkampf im Odeon-Theater

Gestern standen erstmals die Spitzenkandidatenanwärter der Wiener Grünen gemeinsam auf der Bühne. Für alle fünf ist eine rot-grüne Koalition die einzige Lösung.

Rund 250 Zuschauer verfolgten laut den Veranstaltern die Diskussion, die auf Facebook und dem TV-Sender W24 live übertragen wurde, im grün beleuchteten und bis auf den letzten Platz gefüllten Saal des Odeon-Theaters. Nach einer kurzen Selbstpräsentation beantworteten die Kandidaten im Schnelldurchlauf Fragen zu Themen wie Integration und Migration, Umweltschutz, Verkehr und der Zukunft der Grünen. Inhaltliche Unterschiede wurden da kaum deutlich, ein paar Spitzen gegen die Konkurrenz wurden in der insgesamt recht harmonischen Diskussion trotzdem laut.

Alle lieben alles

Angriffig gab sich etwa Ellensohn, der die meiste Redezeit beanspruchte und, als er lieber über ein anderes Thema sprechen wollte, einfach den gezogenen Zettel umschrieb. Während Ellensohn einmal mehr einen härteren Umgang mit dem Koalitionspartner forderte, plädierten Kaan und Abensperg-Traun in ihren Selbstpräsentationen generell für mehr Miteinander. “Ich glaube, dass das nicht reicht, wir haben uns alle lieb und dann wird das schon”, konterte Ellensohn. Kritik an der Konkurrenz gab es sonst nur zu hören, als Kaan erzählte, seine Motivation sich zu bewerben sei Kraus’ Wahlkampfvideo gewesen: “Der Spruch ‘Ich liebe Wien’ war mir viel zu glatt, ich will nicht, dass der auf dem nächsten Wahlplakat steht.”