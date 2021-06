Wiener Grüne fordern Plan gegen Sommer-Hitze in Wien

Die Wiener Grünen fordern von der Stadtregierung einen konkreten Plan gegen die Aufheizung der Stadt im Sommer. Sie schlagen selber etwa betreute Bereiche in Parks und "Fast-Lanes" bei Bädern vor. Mit dabei sind auch die "Coolen Straßen".

Die Wiener Grünen warnen vor den Auswirkungen der Hitze in der Stadt. Betroffen seien vor allem Kinder, Schwangere, Älter und chronisch kranke Menschen, betonten sie in einer Pressekonferenz. Die nunmehrige Oppositionspartei fordert einen "Akut-Hitzeaktionsplan". Mit dabei sind unter anderem die "Coolen Straßen", die es heuer nicht mehr geben wird.

Kritik an Wiener Stadtregierung

"Rot-Pink schläft hier komplett", konstatierte der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus. Heuer stünde ein massiver Hitzesommer bevor, verwies er auf jüngste Prognosen. Er erinnerte auch an die Zahlen aus dem Jahr 2018. Damals seien 550 Hitzetote in Österreich zu beklagen gewesen. Nun seien ganz rasch Maßnahmen nötig, die man ohne großen Aufwand umsetzen könne. Kraus sprach von einer "FFP2-Maske des Klimaschutzes".

Zu den Punkten des von den Grünen urgierten Aktionsplans gehören etwa betreute Bereiche in Parks, in denen sich etwa ältere Menschen einfinden könnten, wie Umweltsprecherin Huem Otero Garcia ausführte. Auch seien Spielplätze für Kinder jedenfalls zu beschatten, wurde betont. Auch mehr Sitzgelegenheiten und Tische an beschatteten Orten werden gefordert.